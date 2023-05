Feyenoord-directeur Dennis te Kloese zegt ‘nee’ tegen miljoenenbod Tottenham

De nieuwe bloeiperiode van Feyenoord, waarbij met beperkte investeringen de landstitel is veroverd, leidt tot grote belangstelling voor de kopstukken van de Rotterdamse club. Maar het eerste miljoenenbod is niet gekomen voor trainer Arne Slot of aanvoerder Orkun Kökcü, maar voor algemeen directeur Dennis te Kloese.

LEES OOK. Feyenoord doorbreekt hegemonie van Ajax en is voor het eerst in zes jaar nog eens kampioen na makkelijke zege in kolkende Kuip

Tottenham Hotspur wil de topman van de Rotterdammers binnenhalen als technisch directeur, nog voordat de Londense club zaken wil doen met Slot als trainer. Net voor het einde van de titelrace van Feyenoord is Te Kloese (48) benaderd en gevraagd of hij vanaf 1 juli de technische leiding wil nemen bij de club die al meer dan zestig jaar geen kampioen is geworden

Een vertrek van de man die een jaar geleden naast zijn werk als algemeen directeur ook de portefeuille technische zaken erbij heeft moeten nemen, zou Feyenoord heel slecht uitkomen. Te Kloese heeft een grote rol gespeeld bij het aantrekken van tal van spelers, waarbij de Mexicaan Santiago Gimenez en Mats Wieffer de grootste klappers waren.

Transferwaarde

Beide spelers zijn nu al een veelvoud van hun transferwaarde van een jaar geleden waard. Ook haalde Te Kloese persoonlijk Quilindschy Hartman terug toen die dreigde te worden uitgeleend aan Excelsior Rotterdam. De speler stond al op het parkeerterrein van de Kralingse club, maar werd door hem gesommeerd zich bij de selectie van Slot te melden.

Tegelijkertijd stelde Te Kloese zich keihard op in de onderhandelingen met onder meer Leeds United en Manchester United, toen die clubs op de deur klopten voor Luis Sinisterra en Tyrell Malacia. In het geval van Sinisterra zorgde hij voor een recordbedrag voor een Feyenoord-speler op de transfermarkt.

Alle ontwikkelingen bij Feyenoord, dat vorig jaar uit het niets ook al doordrong tot een Europese finale, zijn over de grens niet onopgemerkt gebleven. Intern besefte men bij Feyenoord al dat na het kampioenschap de interesse van andere clubs wel eens verder zou kunnen gaan dan alleen de spelers en de trainer.

© AFP

Trouw aan Feyenoord

Dat is nu dus bewaarheid, maar Te Kloese heeft voor zichzelf de beslissing genomen dat hij trouw blijft aan Feyenoord. Ook al kan hij in Engeland een veelvoud van zijn salaris bij Feyenoord verdienen, dat is voor hem geen reden om na anderhalf jaar al de deur in De Kuip achter zich dicht te trekken.

Geconfronteerd met het nieuws uit Engeland wil de algemeen directeur van Feyenoord geen spelletjes spelen en ook geen rookgordijn aanbrengen, omdat hij van mening is dat Feyenoord juist is gebaat bij rust. Die creëert hij door transparant te zijn. Het is voor de club al vervelend genoeg dat er nog geen zekerheid is over het aanblijven van trainer Arne Slot in een fase dat Feyenoord zich met het hele management moet voorbereiden op deelname aan de Champions League na de zomer en voor dat avontuur dus ook het elftal moet gaan versterken.

Te Kloese: “Ik ga niet ontkennen dat er een aanbod is gekomen, maar ik zeg meteen dat het mij niet heeft doen overwegen om met het gezin de boel weer op te pakken en te verhuizen. Ik ben bij Feyenoord gekomen om aan iets moois te bouwen en dat doen we met z’n allen. We zijn geweldig op weg en willen nog meer bereiken. Het zou raar zijn om zo snel al weer te stoppen bij Feyenoord.”

Mexicaanse bond wil Te Kloese ook terug

Bovenop het aanbod van Tottenham Hotspur is ook het verzoek gekomen om terug te keren bij de Mexicaanse voetbalbond, waar hij van 2014 tot 2018 al algemeen directeur was. In dezelfde week deed ook een Mexicaanse club hem een aanbod.

De directeur, voor wie Feyenoord lang bezig was om hem in 2021 weg te lokken bij LA Galaxy, hoopt dat hij met zijn aanblijven een signaal kan geven naar anderen binnen Feyenoord. Met het bereiken van de Champions League wordt de begroting opgeschroefd naar bijna 100 miljoen euro en voor het gros van de spelers is het spelen in het grootste clubtoernooi van Europa een nieuwe ervaring. Dat zou het ook moeten zijn voor trainer Slot, maar die heeft vrijdag aan de Engelse media andermaal duidelijk gemaakt dat hij de Premier League als de mooiste competitie ter wereld beschouwt. Daar is op zich niets mis mee, maar hij doet die uitlatingen in een periode waarin volop wordt gespeculeerd over een vertrek naar uitgerekend Tottenham Hotspur.

© EPA-EFE

In het geval van Te Kloese hoeft er niet meer te worden gespeculeerd. Hij heeft direct een stevig ‘nee’ verkocht aan de Engelsen en de kans is groter dat hij juist tegenover de Londense club komt te staan als komende week het spel op de wagen komt voor Slot.