Paard trapt man in ziekenhuis bij Derbyclub Opglabbeek

Volgens een van de aanwezige toeschouwers was het dier geschrokken en trapte het in een reflex naar het slachtoffer. Die hield er een flinke hoofdwonde aan over. Omstaanders hebben de man opgevangen en proberen te verzorgen. Meteen werden ook de hulpdiensten verwittigd. Een ambulance was snel ter plaatse en bracht na de eerste zorg het slachtoffer naar het ziekenhuis. De wedstrijd werd voortgezet.

De organisatoren wilden niet reageren op de gebeurtenis. (cn)