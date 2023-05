Ilan Van Wilder doet plots mee voor het klassement in de Giro: “Dit voelt zeker niet als een examen, ik probeer vooral te genieten”

De Giro van Soudal-Quick-Step blijft een vreemd verhaal. De ploeg was bij aanvang de grote favoriet met Remco Evenepoel, maar door het uitvallen van de wereldkampioen is de situatie helemaal verkeerd. De ploeg van Patrick Lefevere zit nog met slechts drie renners in koers, maar Ilan Van Wilder - Evenepoels vaste luitenant - staat plots in de buurt van een top-tien-notering. “Misschien zit dat er wel in, maar dan moet ik eerst in Milaan geraken”

Net als Primoz Roglic verwacht Ilan Van Wilder vandaag, in de rit naar Bergamo, een strijd tussen de klassementsrenners. “Morgen volgt toch een rustdag, dus dit is ideaal voor wie een plannetje heeft. Het is geen aankomst bergop, dus ik verwacht geen grote duels, maar ongetwijfeld zullen bepaalde renners seconden proberen pakken”, aldus Van Wilder. “Het is niet hetzelfde parcours als de Ronde van Lombardije, maar wel dezelfde omgeving. Ik ken het hier dus wel. De eerste klim ken ik eigenlijk niet zo goed, maar het is wel de lastigste van de dag. Ik verwacht dus een stevig tempo vanaf de start.”

Sinds het uitvallen van kopman Remco Evenepoel, en nadien nog vier andere renners, heeft Soudal-Quick-Step nog maar drie renners in koers. Gisteren toonden Pieter Serry en Davide Ballerini zich in de vlucht van de dag, vandaag Van Wilder dan maar? “Nee, dat denk ik niet”, aldus Van Wilder zelf. “Ik sta op zes minuten van Geraint Thomas, dus ik verwacht dat de favorieten mij niet gaan laten wegrijden. Maar ik zal vandaag alles geven en proberen een goede koers te rijden.”

© Getty Images,

Van Wilder staat inderdaad slechts op zes minuten van de grote kanonnen, en zo kan hij misschien wel beginnen dromen over een top-tien-notering in Milaan. “Dan moet ik eerst in Milaan geraken”, dolt Van Wilder, doelend op de coronagevallen binnen de ploeg. “Maar serieus, misschien kan het wel, maar het is geen hoofddoel. Ik zal gewoon elke dag het beste van mezelf blijven geven. Omdat wij maar met drie meer zijn, zal ik wellicht driekwart van de etappe zonder ploegmaats rijden. Pieter en Davide zaten gisteren samen in de vlucht en zullen dat vandaag nog wel in de benen voelen. Ik zal vaak alleen zitten, dus dat is verre van ideaal. Ik zal goed moeten positioneren, want omdat ik alleen ben laten de klassmentsploegen mij er ook niet makkelijk door.

Geen examen

Door het uitvallen van z’n maatje Evenepoel, is Van Wilder plots de ‘vooruitgeschoven pion’ bij het gehavende Soudal-Quick-Step. “Of dit als een soort onverwacht examen voelt om mij te tonen als klassementsman? Nee, dat vind ik niet. Ik zit hier voor mijn ploeg. Ik probeer nu gewoon te genieten. Niets moet, want deze Giro heeft al bewezen dat plots alles in het water kan vallen. De ploeg zegt ook dat ik vooral moet genieten en mezelf niet te veel druk moet opleggen. Het wordt niet belangrijk.

“Over de rest van m’n seizoen is nog niet beslist, dat zullen we na deze Giro met de ploeg bepalen. Of dat er ook van af hangt wat Remco zal doen? Misschien wel, ja”, sluit van Wilder af.