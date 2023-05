Hasselt neemt graflift in gebruik op begraafplaats Kruisveld

Sinds zaterdag beschikken de arbeiders op de grootste Hasseltse begraafplaats Kruisveld over een graflift. Daarmee kunnen ze eenvoudiger de lijkkisten in de gegraven opening laten zakken.

“De graflift is verstelbaar en kan zowel in de lengte als in de breedte aangepast worden, op maat van de betrokken lijkkist”, legt schepen Laurence Libert (Open Vld) uit. “De kist wordt centraal op twee riemen geplaatst. Die staan in een geblokkeerde stand zodat de mensen nog een laatste keer afscheid kunnen nemen van de kist als ze nog boven het graf staat. Zodra de afscheidsplechtigheid afgelopen is, worden de riemen in vrijstand gezet en begint de teraardebestelling, aan een zeer rustig tempo. Als de kist op de grond staat, worden de riemen aan één kant los geklikt en weer naar boven gedraaid. Zo blijft de kist netjes achter.”

“Deze lift is makkelijk hanteerbaar door twee personen, zodat er niet langer vier mensen nodig zijn. Daardoor verloopt het afscheid niet alleen rustiger, maar tegelijk is de inzet van de graflift ook een duidelijke verbetering voor de arbeidskwaliteit en gezondheid van onze werknemers.”