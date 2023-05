Italiaanse sportkrant is zeker: “Mark Cavendish hangt na dit jaar zijn koersfiets aan de haak”

Mark Cavendish is bezig aan zijn laatste maanden als profwielrenner, zo weet het Italiaanse La Gazetta dello Sport. Volgens de Italiaanse krant hangt de Brit hangt na dit jaar zijn koersfiets aan de haak. Dat zal Cav maandagnamiddag, op de tweede rustdag in de Giro, tijdens een persconferentie bekendmaken. Met 161 zeges is Cavendish de meest succesvolle nog actieve renner. Met o.a. 53 zeges in grote rondes, verliest het wielrennen straks een icoon.