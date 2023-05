Stefan Garaleas in Raad van Bestuur FIBA Europe, ex-NBA-speler Garbajosa voorzitter

Stefan Garaleas, vijfde van rechts, is Board Member bij FIBA Europe. — © FIBA Europe

Stefan Garaleas, Secretaris-Generaal van Basketball Belgium, is verkozen tot de Raad van Bestuur van FIBA Europe.

Garaleas, die vroeger uitkwam voor Oxaco, zat ook in de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen en was sportief manager bij de Belgian Cats en General Manager bij de Belgian Lions. De Spanjaard Jorge Garbajosa, onder meer ex-NBA Toronto Raptors, Real Madrid, Malaga, Trevisio en Khimki Moskou, is de nieuwe voorzitter van FIBA Europe.(cpm)