Dante Vanzeir maakt rentree bij New York Red Bulls na racisme-incident en krijgt zelfs applaus

Na zijn racistische opmerking stond Dante Vanzeir zes wedstrijden aan de kant bij de New York Red Bulls. Hij trainde wel al enkele weken terug mee met z’n ploegmaats en na een unanieme stemming binnen de selectie werd Vanzeir dit weekend terug in de kern opgenomen. Tegen het Montreal van Hernan Losada mocht Vanzeir in minuut 67 invallen, maar toen stond de 2-1-eindstand reeds vast.

De heisa rond het racisme-incident lijkt een beetje gaan liggen te zijn, Vanzeir kreeg zelfs applaus bij zijn vervanging. Al blijven er logischerwijs ook mensen tegen z’n terugkeer. Zo was er ook lichtjes boegeroep te horen en waren er een klein aantal negatieve reacties op sociale media, maar grotendeels werd zijn terugkeer geaccepteerd. Case closed?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Het was reeds een lang en zwaar proces voor Dante, de club en onze supporters, maar het proces stopt niet na zijn terugkeer in het team”, zei NYRB-coach Lesesne voor de match. “Dante heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en de gevolgen van zijn daden aanvaard. Hij heeft al zes of zeven sessies gevolgd om de impact ervan onder ogen te zien. Hij nam ook op eigen initiatief de tijd om de banden met zijn ploegmaats stilaan te herstellen, dat is indrukwekkend goed. Zij hebben daarop ook beseft dat Dante aan het leren is van zijn fouten. Dante heeft haatdragende woorden gebruikt, daar is geen twijfel over. Maar dat wil niet zeggen dat hij een haatdragend persoon is. Dat moet hij elke dag opnieuw blijven bewijzen.” Er waren dan ook nooit grote problemen tussen Vanzeir en z’n ploegmaats.

© Icon Sportswire via Getty Images

Vanzeir zelf nam z’n verantwoordelijk en wil zich vooral terug op het voetbal focussen. Dat zal nodig zijn, want New York Red Bulls kan wel een scorende spits gebruiken. De ploeg staat slechts elfde in de Eastern Conference van de MLS.