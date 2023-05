AA Gent weer Europa in, maar Hein Vanhaezebrouck luidt de alarmbel: “Zonder investeringen kunnen we niet meer mee”

Niets nieuws onder de zon, aflevering drie. Weer is AA Gent onder Hein Vanhaezebrouck best of the rest, weer gaan de Buffalo’s de Conference League in. En weer trekt de trainer aan de alarmbel. “Die vijfde plaats zal voor rust zorgen bij bepaalde mensen. Niet bij mij.”

Een felbevochten punt tegen Cercle Brugge (2-2) volstond voor AA Gent om twee speeldagen voor het einde de Europe Play-off binnen te winnen. Voor het derde seizoen op rij. “Wij zijn de verdiende winnaar. AA Gent gaat voor het negende opeenvolgende seizoen Europa in. Alleen Club Brugge kan dat ook zeggen”, onderstreepte Hein Vanhaezebrouck. “We zijn constanter dan sommige andere ploegen. Maar we mogen niet blind blijven voor de evolutie van het voetbal. Energetisch voetbal. Als we ons echt weer willen meten met de topclubs, dan moeten we beslissingen nemen en voor dat energetisch voetbal kiezen.”

Vanhaezebrouck zag ook hoe zijn Buffalo’s kraakten en het bijna begaven onder de pressing van Cercle. “Tegen ploegen met veel energie hebben wij het altijd heel moeilijk. Te veel spelers behaalden niet hun beste niveau. Belangrijke spelers. Daar trek je wel lessen uit naar de toekomst toe. Modern voetbal is voetbal met energie.”

Dat bleek niet per definitie een vingerwijzing richting zijn oudste speler, Sven Kums, die in de tang van Cercle zat. En die nog geen akkoord vond over een contractverlenging. “Het is jammer voor Sven dat hij daar zo lang moet op wachten”. Een waarschuwing richting de ouderen was het evenmin, zelfs al is het een publiek geheim dat hij Vadis Odjidja niet in die toekomst ziet. “Het heeft niets met leeftijd te maken. Je hebt er ook van 18 die geen energie brengen.” Een van de lessen is toch dat Julien De Sart daar soms mee worstelt. Na de exit op West Ham klonk hetzelfde discours bij Vanhaezebrouck. Toen speelde De Sart zeldzaam abominabel, nu weer.

Vooral lijkt Vanhaezebrouck te suggereren dat zijn visie AA Gent in die toekomst kan loodsen. Bij het mislopen van Europees voetbal zou het bij het bestuur nochtans hebben gejeukt om in te grijpen, ondanks zijn contract tot 2024. Nu leverde Vanhaezebrouck weer resultaten af. Daardoor is er hoop op extra inkomsten, op voorwaarde dat AA Gent straks drie voorrondes overleeft.

“Dit zal voor rust zorgen bij bepaalde mensen. Niet bij mij”, zei HVH. “Die vijfde plaats is niet voldoende. Ik ben al een halfjaar aan de alarmbel aan het trekken. Ik zie bij alle clubs investeringen. RWDM komt over en spreekt van investeringen. Ik zit hier nu 2,5 jaar en we spreken al vanaf dag één over investeringen. Die blijken niet te komen. Ik weet niet of hier morgen iemand staat, of het nog vijf jaar duurt of er zelfs helemaal niemand komt. Absoluut geen idee. Maar ik ben coach, ik houd me bezig met het voetbal op het veld, met jongeren kansen geven. Met transfers ook. Gelukkig maar. Niet altijd, maar bij de geslaagde zit ik er meestal tussen. Hoe de club moet worden geleid, dat is niet mijn job. Maar als hier niets gebeurt, kunnen wij op termijn niet meer mee. Er moet een kapitaalsinjectie komen.”

Orban en Cuypers

Dat het productiefste spitsenduo van de Jupiler Pro League de Buffalo’s Europa inschoot, is haast symbolisch. Cuypers en Orban dreven hun marktwaarde verder op, met hun dertigste en twintigste goal dit seizoen, over alle competities heen. Minstens een van hen zal straks verkocht worden, beseft ook Vanhaezebrouck. Des te duurder, des te minder andere spelers die de kas ook moeten aanzuiveren. “Wij hebben al vier spelers laten vertrekken (na Nieuwjaar, red.) om de zaak enigszins effen te krijgen. Wat gaat nu het gevolg zijn? Weer spelers verkopen? Zo lukt het niet. Akkoord, covid maakte dat de financial fair play verdwenen is, maar niemand spreekt daar nog over. Alleen wij. De anderen investeren maar, kapitaalsverhoging na kapitaalsverhoging.”

Waarmee Vanhaezebrouck niet wil aangeven dat hij liever de handdoek zou gooien. Integendeel. “Of ik daar moedeloos van word? Daar ben ik te oud voor. Dit is hier mijn zevende jaar, ik ben een beetje verknocht aan deze club. Ik probeer altijd het maximum te doen en de verwachtingen in te lossen van de directie. In de competitie en Europees. Vroeger werden Gent en Genk door elkaar gehaald. Nu kennen ze Gent in Europa, hè. De ploeg die Tottenham wipte, de enige ploeg in Europa waartegen West Ham dit seizoen eens niet won. Maar ooit loopt het eens mis. Vroeger had je hier maar vier, vijf grote clubs. Nu zijn er andere die opstaan en steeds groter worden. De rest loopt van ons weg...”