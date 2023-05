Biden kondigt nieuwe wapenlevering voor Oekraïne aan, nog geen gevechtsvliegtuigen in pakket

De Verenigde Staten gaan extra wapens en munitie leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden zondag aangekondigd tijdens een ontmoeting met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski in de marge van de G7-top in het Japanse Hiroshima.

De nieuwe leveringen zullen onder meer bestaan uit “munitie, artillerie en gepantserde voertuigen”, aldus Biden. Volgens een regeringsfunctionaris zouhet pakket in totaal 375 miljoen dollar aan wapens bevatten. Op gevechtsvliegtuigen zal Zelenski nog even moeten wachten. Enkele dagen geleden kondigde Washington wel al aan dat het de opleiding van Oekraïense F-16-piloten mee wil ondersteunen.

Biden en Zelenski spraken elkaar zondag op de G7-top in Hiroshima. De Amerikaanse president sprak er opnieuw zijn steun voor Oekraïne uit. Hij zei te willen gaan voor een “rechtvaardige vrede”. “De territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne is niet onderhandelbaar”, aldus Biden. “Samen met de hele G7 staan we achter Oekraïne en ik beloof dat we nergens anders heen gaan.”