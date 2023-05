Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman onder vuur omdat ze straf voor te snel rijden probeerde te omzeilen

Suella Braverman, minister van Binnenlandse Zaken in het Verenigd Koninkrijk, zit in nauwe schoentjes. De conservatieve politica zou geprobeerd hebben haar macht te misbruiken om een aangepaste straf te krijgen voor haar snelle rijgedrag.

Braverman werd in 2022 geflitst juist buiten Londen. Als straf moest ze een rijvaardigheidscursus volgen samen met andere automobilisten, maar daar had de minister kennelijk geen zin in. Naar verluidt zou ze via ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben geprobeerd om een een-op-een rijvaardigheidscursus te organiseren voor haar. Zo hoefden andere mensen haar niet te zien op de cursus.

Haar verzoek werd evenwel geweigerd door de ambtenaren in kwestie. Ze probeerde het nadien nog eens via een politieke assistent, maar ook daar ving Braverman bot. Ze besloot uiteindelijk de cursus helemaal niet af te leggen, waardoor ze nu drie strafpunten op haar rijbewijs krijgt. Als ze binnen de drie jaar aan twaalf punten komt, verliest ze haar rijbewijs voor zes maanden.

Onderzoek

Maar daarmee lijkt de kous nog niet af voor Braverman. Nu het verhaal naar buiten is gekomen dat de politica initieel zou hebben geprobeerd om een alternatieve straf te bedingen, hebben een aantal leden van de Labour-partij en de Liberal Democrats zaterdagavond gevraagd om een onderzoek naar de gebeurtenissen. Ook premier en partijgenoot Rishi Sunak wordt in de zaak betrokken.

“Als minister van Binnenlandse Zaken is Suella Braverman verantwoordelijk voor het handhaven van de wet, maar dit rapport suggereert dat ze heeft geprobeerd haar positie te misbruiken om de normale straffen te omzeilen”, zei Yvette Cooper, de schaduwminister voor Binnenlandse Zaken, gisteren. “De minister van Binnenlandse Zaken en de premier moeten dringend uitleggen wat er aan de hand is, inclusief wat de premier wist toen hij haar herbenoemde.”