Bart De Wever: “Als Conner Rousseau nog één brug wil oversteken, kunnen we zaken doen”

De laatste peilingen mogen Vlaams Belang dan wel als grootste partij aanduiden, het is vooral die andere extreme partij die N-VA-voorzitter Bart De Wever schrik aanjaagt. Dat zegt hij in een interview met De Zondag. “Of ik eerder met Vlaams Belang zou besturen dan met PVDA? Ja, natuurlijk. Ik vind de PVDA een ongelooflijk griezelige partij.”

Gevraagd naar de opkomst van de extreme partijen, is De Wever duidelijk. “Ik heb vooral schrik van het communisme. Dat is de meest verderfelijke ideologie ooit. Overal waar communisten aan de macht zijn, zie je dictatuur, armoede en chaos.” Samen met de extreemlinkse PVDA besturen is dan ook absoluut geen optie, zegt de N-VA-voorzitter. “Als zij ooit mee besturen, dan zet ik mijn valiezen klaar in de gang. Ik zal nooit, maar dan ook nooit, met hen besturen. Ik vind de PVDA een ongelooflijk griezelige partij.”

“Of ik eerder met Vlaams Belang in zee zou gaan? Ja, natuurlijk. De deur naar Vlaams Belang is misschien dicht, maar Tom Van Grieken heeft de sleutel in handen”, zegt De Wever cryptisch. “Als Vlaams Belang zijn shit opkuist, waarom niet? Maar zolang die partij extremisten duldt die voortdurend anderen beledigen en onder de gordel aanvallen, dan zet ze zichzelf buitenspel. De dag dat zij een geloofwaardig traject opzetten om daarmee te stoppen, kunnen ze wat mij betreft mee besturen.”

Conner Rousseau

Met Conner Rousseau, de partijvoorzitter van Vooruit, lijkt het daarentegen de laatste tijd wel steeds beter te klikken. De Wever bevestigt: “Of ik blij ben met zijn flinkser discours over de arbeidsmarkt en migratie? Absoluut. Ik verdenk hem ervan mijn programma over te schrijven. Hij moet nog één brug oversteken: toegeven dat de Europese buitengrenzen dicht moeten. Wie asiel wil, moet buiten Europa zijn aanvraag doen en wie toch illegaal naar hier komt, moet zijn recht op asiel verliezen. Als Conner die rug kan oversteken, kunnen we zaken doen.”

Een “bromance of wat dan ook” is het zeker niet, zegt De Wever. “Maar ik heb wel sympathie voor Conner, omdat ik hem heb leren kennen als een man van zijn woord. Ik gun een ander zijn plek in de spotlights, zeker als hij hetzelfde zegt als ik – en dat doet Conner regelmatig.”