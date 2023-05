Denver Nuggets wint derde match op rij tegen LA Lakers en staat heel dicht bij historische NBA-finale

Vannacht heeft Denver Nuggets ook haar derde partij tegen de LA Lakers in de NBA Western Conference winnend afgesloten. De Nuggets wonnen met 108-119 en staan zo in de series 3-0 voor. Als Denver maandag wint, staat het in de grote finale van de NBA.

De uitblinker van dienst bij de Nuggets was Jamal Murray. Met 37 punten, 7 rebounds en 6 assists was de guard onhoudbaar voor de Lakers. Ook Nikola Jokic was goed voor 24 punten. Bij de Los Angeles Lakers was Anthony Davis bij de les met 28 punten en 18 rebounds, maar het volstond niet voor een zege.

Denver kan maandag voor een zware stunt zorgen, want nog nooit in de clubgeschiedenis haalden de Nuggets de NBA-finale. Alvast hoopgevend voor Denver: La Lakers zou nu vier duels op rij moeten winnen om alsnog zelf naar de finale te gaan, dat gebeurde nooit eerder in de geschiedenis van de Amerikaanse basketbalcompetitie.

De vierde partij staat maandag op het programma in LA. Als Denver wint, mag het naar de grote NBA-finale. Daar wacht dan Boston Celtics of Miami Heat. Die ploegen strijden om een finaleplek in de Eastern Conference.