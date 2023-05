VIDEO. Roberto Firmino in tranen na laatste treffer op Anfield, ook Milner, Keita en Oxlade-Chamberlain nemen afscheid van Liverpool

De laatste thuiswedstrijd van het seizoen bij Liverpool stond in het teken van afscheidnemen. James Milner, Naby Keita en Oxlade-Chamberlain gaan Liverpool deze zomer transfervrij verlaten. Ook Roberto Firmino trekt de deur van Anfield achter zich dicht. De Braziliaan scoorde gisteren in de slotfase de gelijkmaker tegen Aston Villa en kon z’n tranen niet bedwingen.

De 1-1 van Firmino volstond echter niet voor een positief resultaat bij de Reds. Ze schieten weinig op met het gelijkspel en doen zo een slechte zaak in de strijd om een Champions League-ticket. Maar dat weerhield the Kop niet om hun afscheidnemende helden te vieren.

Firmino en Milner kwamen beiden in 2015 aan bij Liverpool. Firmino was lange tijd basisspeler en kende glorietijden met Sadio Mané en Mohamed Salah naast hem. De Braziliaanse aanvaller speelde 361 wedstrijden in het shirt van Liverpool. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet geweten. Van James Milner, die na 331 matchen vertrekt, weet men dat wel. De 37-jarige middenvelder trekt naar alle waarschijnlijkheid naar Brighton & Hove Albion. Keita en Oxlade-Chamberlain vertrekken ook. Zij zaten niet in de selectie wegens blessures, maar kregen ook hun afscheid.

© Liverpool FC via Getty Images

Firmino kondigde zelf vooraf aan dat hij het waarschijnlijk niet droog zou kunnen houden en dat bleek te kloppen. Firmino en z’n drie afscheidnemende collega’s werden toegezongen door het publiek en dat liet de Braziliaan z’n emoties de vrije loop.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen