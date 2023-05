IN BEELD. FC Barcelona viert titel voor eigen fans, Sergio Busquets neemt in Camp Nou afscheid van zijn Barça

FC Barcelona vierde zaterdagavond in Camp Nou voor eigen volk de landstitel, maar nam ook afscheid van een icoon. Sergio Busquets (34) speelde zijn laatste partij voor de Blaugrana en trekt nu de deuren van Camp Nou achter zich toe. Het jeugdproduct van Barça speelde nooit voor een ander team, in 15 seizoenen kwam hij 718 keer in actie voor Barcelona.