DE SERRY STORIES. Moedige Pieter Serry rijdt dag op kop in kletsnatte én ijskoude rit: “Ik heb om mijn moeke geroepen”

Pieter Serry is een moedig man. Hij probeert na het wegvallen van kopman Evenepoel nog het beste te maken van deze Giro. In de kletsnatte etappe van zaterdag sprong Serry zo mee met de vroege vlucht. Met de beste renners tot aan de finish rijden lukte hem niet, maar toch heeft hij afgezien. “Bovenaan de klim was de gevoelstemperatuur min één.”