Patro Eisden geeft promotie naar 1B extra glans met titel in eerste nationale

Met een groot spandoek met opschrift ‘Samen naar de titel’ maakte het sfeervak van het volgelopen Sportparkstadion vooraf nog eens duidelijk wat de inzet was van de slotspeeldag. Aan de rust mocht concurrent FC Luik (3-0 voorsprong halfweg terwijl Patro met een brilscore ging rusten, nvdr) zich even virtueel kampioen voelen. Maar een uur later zag het er na doelpunten van Corstjens, Sam Bruce en Bentayeb heel anders uit. Het was Patro dat zich na een spetterende tweede helft tot kampioen van Eerste Nationale kroonde.

Met het fandorp dat al twee uur voor de aftrap open ging, zat de sfeer er in de tribunes van bij de start al lekker in. Vuur dat meteen oversloeg op de paarswit-garde met Kroonen die al meteen een vrijschop nipt naast joeg. Ferber stuurde prompt Sam Bruce de zestien in, maar ook hij miste de juiste richting in zijn poging. Op het kwartier bereikte een erg bedrijvige Bounou vanop rechts Sam Bruce die in één tijd over doel schoot. Een vrijschop van Kasmi afgeweerd door Belin zorgde voor het eerste bezoekende gevaar. Vanhaen kopte op de hierop volgende hoekschop rakelings over. Patro domineerde wel verder, maar kansen afdwingen zat er niet meer in hetgeen Ferber en Pietermaat aanzette om het van ver te proberen. Zonder succes. Dessel daagde nog één keer gevaarlijk op toen Osei-Berkoe net niet bij een lage voorzet van Swerten kwam. Terwijl concurrent Luik op dat moment al op een ruime comfortabele 3-0 voorsprong stond, moest Patro dus met een brilscore de rust in. Maar daar kwam in de tweede helft snel verandering in. In de eerste vijf minuten dropte hoekschopnemer van dienst Kroonen tot twee keer toe de bal perfect voor doel waar telkens aan de eerste paal achtereenvolgens Corstjens en Sam Bruce de bal in doel kopten. Aan de overkant liet Kasmi, op aangeven Vanhaen, de aansluitingstreffer liggen. Van dan af was het éénrichtingsverkeer naar Gelade die geluk had dat een kopbal van Corstjens en schoten van Bounou (2x) en Bamona precisie miste. Een scherpe hoekschop van Bounou werd door een Dessel-verdediger bijna in eigen doel gewerkt, maar de paal bracht redding. Terwijl tien minuten voor tijd buiten het stadion al het vuurwerk werd aangestoken, zette invaller Bentayeb Bounou naar de 3-0. Gelade weerde het schot maar Bentayeb was er als de kippen bij om de derde van de avond binnen te tikken. De festiviteiten naast het veld werden ingezet en het was nog even wachten op het slotsignaal van ref Van De Velde om helemaal los te gaan. Vuurwerk, bubbels, dj’ s, voor wie het nog niet duidelijk was: Patro is kampioen in eerste nationale.

PATRO: Belin, Dijkhuizen, Renson (53’ Bammens), Corstjens, Kroonen, Gueroui, Pietermaat, Bounou, Ferber (82’ Verburgh), Sam Bruce (65’ Bentayeb), Bamona.

DESSEL: Gelade, Ghislain (86’ Goor), Swerten (86’ Tychique), Kasmi, Vanhaen (75’ Peeters), Loshi (53’ Cheprassov), Versmissen, Geukens, Smolders, Haagen, Osei-Berkoe.

DOELPUNTEN: 47’ Corstjens 1-0, 50’ Sam Bruce 2-0, 81’ Bentayeb 3-0.

GELE KAARTEN: Swerten, Bamona, Vanhaen.

SCHEIDSRECHTER: Van De Velde.

TOESCHOUWERS: 3000.