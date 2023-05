VIDEO. City-spelers gaan uit hun dak wanneer laatste fluitsignaal bij Arsenal weerklinkt

De spelers van Man City volgden de wedstrijd van Arsenal op de club. Op een filmpje op het Twitter-account van City is te zien hoe de spelers uit hun dak gaan als in Nottingham het laatste fluitsignaal weerklinkt.

Op de beelden herkennen we onder meer Nathan Aké, Bernardo Silva, Ruben Dias, Jack Grealish, Phil Foden en Rodri. Of Kevin de Bruyne ook van de partij was, is niet bekend.

De beelden:

