Beelden tonen hoe F-18 neerstort en in vuurbal verandert, piloot kan zich redden met schietstoel

Een F-18 is zaterdag neergestort op de luchtmachtbasis van het Spaanse Zaragoza. Beelden tonen het moment waarop de piloot van het gevechtstoestel een manoeuvre uitvoert, maar in de problemen raakt en neerstort. Daniel Pérez Carmona kan zich redden met zijn schietstoel, maar raakt gewond aan armen, benen en heupen. Hij ligt in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Volgens de luchtmacht stortte het toestel neer binnen de perimeter van de luchtmachtbasis. De crash zou te wijten zijn aan “een probleem” terwijl de piloot zich voorbereide voor een vliegshow, aldus de Spaanse media.