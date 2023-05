Meer dan 36.000 mensen geëvacueerd na overstromingen Italië

LEES OOK. Italiaanse gemeenschap in Limburg gaat geld inzamelen voor slachtoffers van overstromingen

Er werden door de overstromingen al meer dan 300 aardverschuivingen geteld, waarbij meer dan 500 wegen beschadigd raakten of vernield werden. Vele straten in dorpen en steden veranderden in rivieren. Omdat het blijft regenen, hebben de regionale autoriteiten het hoogste waarschuwingsniveau tot zondag verlengd.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni liet zaterdag weten dat ze de G7-top van vooraanstaande industrielanden, die plaatsvindt in Japan, vervroegd zou verlaten om terug te keren naar Italië. Ze zou zondag de zwaarst getroffen gebieden bezoeken.