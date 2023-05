Myrthe (25) kwam om tijdens haar droomreis: “De verbondenheid en warmte die ze achterlaat is onmetelijk groot”

In het Vlaams-Brabantse Zemst hebben honderden mensen zaterdag afscheid genomen van Myrthe Baets (25). De jonge reizigster stierf na een ongelukkige val in de Albanese Alpen. Haar nalatenschap: een e-book over hoe je dromen na te jagen.

“Leuk jullie vriend te zijn. Vereerd dat jullie aan me dachten vandaag. Kuskes.” Dat kregen de vele vrienden en familieleden zaterdag te lezen op het rouwkaartje van de 25-jarige Myrthe Baets. De hele ceremonie was doorspekt met persoonlijke verhalen van de jonge avonturier.

Samen met haar vriend was Myrthe Baets de voorbije maanden bezig aan een rondreis van een jaar door Europa. Op 9 oktober 2022 was ze samen met haar vriend aan hun droomreis begonnen. Daar hoorde ook een e-book bij, door haar geschreven. Getiteld: “Maak je dromen waar in 7 stappen”.

Begin mei waren ze met hun mobilhome in Albanië aanbeland. Tijdens een wandeling in de buurt van Valbona, Noord-Albanië, liep het op 9 mei dramatisch mis. De jonge vrouw uit Zemst gleed uit op een wandelpad en overleefde de val niet. Ook een Franse wandelaarster liet het leven op bijna dezelfde plek.

Scouts, sportdienst, reizen

De jonge vrouw was jarenlang lid van de scouts van Elewijt en werkte op de sportdienst van de gemeente. Daar nam ze dus een jaar loopbaanonderbreking om haar dromen na te jagen. Gisteravond namen honderden mensen afscheid van haar tijdens een bijzonder emotionele plechtigheid. Op vraag van de familie gebeurde dat zonder media in de buurt. “De familie dankt iedereen die zijn medeleven heeft betuigd. De verbondenheid en de warmte die Myrthe achterlaat is onmetelijk groot.”