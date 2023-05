“Afwisselend zon en wolken, lokaal tot wel 25 graden”

Zondag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Voormiddag is het vooral aan de zon, namiddag kunnen de stapelwolken periodiek in de meerderheid zijn.

Hou er best rekening mee dat de UV waarde rond 14 uur een piek tot niveau 7 bereikt. Uiteraard is dat slechts het geval indien het dan zonnig is.

De temperatuur klimt vlot op naar een maximum boven 20°C. Zomers warme temperaturen zitten dichtbij ten noordoosten van Limburg. De hoogste temperaturen zijn dan ook in het noordoosten van de provincie te verwachten. Daar kan er zo’n 24 of lokaal 25°C inzitten. Méér naar het zuidwesten blijft het eerder bij een graad of 23.

De meeste weermodellen voorzien geen buien boven Limburg, vooral omdat de temperatuur daarvoor net te laag zou blijven. Dit betekent dat de kans op een lokaal onweer het grootst is over het noordoosten, waar de temperatuur die tot forse buien kan leiden mogelijk net wél bereikt wordt. Eventuele buien zouden slechts traag voortbewegen en daardoor veel neerslag kunnen achterlaten. Naast onweer zijn daarbij ook rukwinden mogelijk. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de loop van zondag zou het kunnen dat ik hiervoor nog een aparte waarschuwing uitstuur via mijn Weerpush-app.

Er komt opnieuw een matige noordoostenwind te staan.

Bekijk hier het weer van de komende dagen.