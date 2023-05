Trossard onderuit met Arsenal, Kevin De Bruyne kroont zich met Man. City tot landskampioen

Manchester City heeft kunnen profiteren van een misstap van Arsenal. De Gunners verloren zaterdagavond met 1-0 op het veld van Forest en zo heeft Man. City, dat zondag pas in actie komt tegen Chelsea, de vijfde titel in zes jaar beet.

Met Leandro Trossard in de basis was Arsenal zeker niet de mindere ploeg, maar de Gunners kwamen maar niet tot scoren. Integendeel, het was Forrest dat halfweg de eerste helft op voorsprong kwam. Taiwo Awoniyi (ex-Moeskroen en Gent) rondde een counter fraai af.

Arsenal trok met een 1-0-achterstand richting kleedkamers en moest dringend bezinnen.

Ook in de tweede helft kwam Arsenal maar niet tot scoren. Mikel Arteta was de wanhoop nabij en ging aan het wisselen. Zo haalde hij ook Leandro Trossard in de 70ste minuut naar de kant.

Maar ook de vele wissels konden het tij niet meer keren. Arsenal stond bij een heel seizoen lang op de eerste plaats, maar ziet Manchester City nu toch landskampioen worden.

Voor de Citizens is het de negende titel uit haar geschiedenis, de vierde in vijf jaar onder het bewind van Pep Guardiola.