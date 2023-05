‘Red star line’-musical even stilgelegd door technische problemen

In het Studio 100 Pop-up theater in Puurs is de musical ‘Red Star Line’ even stilgelegd. Technische problemen zijn de boosdoener.

De musical Red Star Line heeft zaterdagavond even stilgelegen. Iedereen moest in het donker op zijn plaats blijven zitten, een reden voor de onderbreking werd er niet gegeven. “Er waren wat problemen met deze technisch zeer hoogwaardige voorstelling”, bevestigt Studio 100. “We hebben al meer dan zeventig voorstelling gespeeld die zonder problemen of grote issues zijn verlopen. Nu wordt alles getest om alle volgende shows ook prima te laten verlopen.”

In het verleden waren al eens problemen opgedoken tijdens de vorige spektakelmusicals 14-18 en 40-45. Daar waren de rijdende tribunes meestal de boosdoeners. Die worden ook in deze voorstelling gebruikt, maar of daar of elders het probleem lag, is niet bekend.