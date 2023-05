Slap Standard mag Europese ambities definitief opbergen na ruime nederlaag tegen Westerlo

Standard kon nog steeds niet winnen in de Europe Play-offs. Zaterdagmiddag was Westerlo met 3-0 te sterk voor de slappe Rouches. Als AA Gent straks wint van Cercle Brugge zijn zij zeker van de overwinning in de Europe play-offs.

Westerlo kon zich geen betere start wensen. ’t Kuipje was al na een handvol minuten aan het feest. Na balverlies van Dusenne belandde het leer via Matsuo en Chadli in de voeten van De Cuyper. De talentvolle linksachter plaatste de bal buiten het bereik van Bodart in de verste hoek: 1-0. Een boze Deila greep direct in door de stuntelige Dusenne een rij achteruit te zetten. De Rouches kregen voor de rest weinig klaar in de zone van de waarheid. Halverwege de eerste helft dwong een koppende Nene doelman Bodart tot een fraaie redding of de dubbele voorsprong voor de Kemphanen was al een feit. Even later schoot de Malinese aanvaller vanuit een schuine hoek naast. Aan de overkant werd Gillekens aan het werk gezet door Ohio. Op de tegenaanval profiteerde Van Eenoo optimaal van alle vrije ruimte om Nene zijn twaalfde doelpunt van het seizoen op een schoteltje aan te bieden: 2-0. Het middenveld van de Rouches liet vervolgens de ene steek na de andere vallen. Na nieuw Luiks balverlies achterin zag Chadli zijn uitblinkersrol niet beloond worden met een treffer vanwege buitenspel van een ploegmaat. Ook Nene scoorde nog vanuit buitenspel. De Rouches ontsnapten zo voor de pauze aan een vernedering.

© BELGA

Vers bloed

Trainers De Roeck en Deila hielden tijdens de pauze vast aan hun basiself. De Rouches moesten snel uit een ander vaatje gaan tappen om de dubbele achterstand ongedaan te maken. De openingsminuten zetten geen zoden aan de dijk voor Standard. De Noorse hoofdtrainer bracht daarom met Canak en Balikwisha vers bloed voorin om het tij te proberen keren. Rond het uur poeierde Van den Keybus op de vuisten van Bodart. Daarna kende de partij een serieuze dip. Twintig minuten voor het einde verliet de vertrekkende Dusenne geblesseerd het terrein voor Ngoy. In het slotkwartier zette Deila tevergeefs alles op alles met de inbreng van Perica en Laursen. Collega De Roeck gooide Dierckx er op voor een moegestreden Chadli. Tien minuten voor tijd was het boeken toe voor de Rouches. Op de tegenaanval liep Nene een slapende Canak er af en de Malinees prikte beheerst binnen: 3-0. De buit was nu helemaal binnen voor Westerlo. AA Gent heeft vanavond aan een punt genoeg om zich te verzekeren van een Europees ticket voor de Conference League.

© BELGA

WESTERLO: Gillekens - Jordanov (83’ Reynolds), Neustädter, Perdichizzi, De Cuyper - Van Den Keybus (88’ Yow), Van Eenoo, Madsen, Chadli (73’ Dierckx) - Matsuo (88’ Gümüskaya), Nene (83’ Fixelles).

STANDARD: Bodart - Dusenne (69’ Ngoy), Hautekiet, Noubi - Melegoni (73’ Laursen), Alzate, Cimirot, Dønnum - Davida (57’ Balikwisha), Emond (57’ Canak), Ohio (73’ Perica).

DOELPUNTEN: 4’ De Cuyper 1-0, 30’ Nene 2-0, 81’ Nene 3-0.

GELE KAARTEN: 10’ Melegoni (gevaarlijk spel), 45+2’ Perdichizzi (trekfout), 57’ Matsuo (protest).

SCHEIDSRECHTER: Bert Put

TOESCHOUWERS: 5.000

(svc)