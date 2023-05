Strafhof noemt arrestatiebevel Rusland tegen aanklager onacceptabel

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag is “diep bezorgd” over het arrestatiebevel dat Rusland heeft uitgevaardigd tegen de hoofdaanklager en rechters van het hof. De leiding van strafhof betreurt deze “intimidatie en onacceptabele pogingen” om het werk van het ICC te ondermijnen, staat in een verklaring die zaterdag werd gepubliceerd.