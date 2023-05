Hartbrekend! Derek Gee is met drie tweede plaatsen dé pechvogel van deze Giro: “Zonde dat ik het niet kon afmaken”

Het is tot nu toe nog niet de Giro van Derek Gee. De Australiër van Israel Premier-Tech moest na de veertiende etappe opnieuw tevreden zijn met de tweede plaats. Opnieuw, want het was al de derde keer dat Gee op de meest ondankbare plaats eindigde. Als klap op de vuurpijl kreeg de Australiër in volle sprint (per ongeluk) een slag in het gezicht van winnaar Denz. Van een baaldag gesproken.