Wie is Laurenz Rex? Goed voor 402 kilometer in de aanval in de Giro

Hij gooit zijn bidon naar een treinbestuurder, ‘zwemt’ in de afdaling, maar Laurenz Rex (23) toont in de Giro vooral zijn goeie benen. 402 kilometer al in de aanval en goed voor een vierde plaats in Cassano Magnano. “Hij gaat enorm veel leren uit deze Giro.”

Verkleumd op de fiets, alweer een Giro-dag in de gietende regen. Je kan erover klagen, maar Laurenz Rex kiest de andere optie: “Ik probeer erom te lachen. Iemand moet toch de mensen wat opbeuren, neen? Om de moraal hoog te houden. We moeten toch blij zijn dat we professionele sportmensen zijn.”

Vandaar dat Rex al graag eens een mopje maakt op de fiets. Woensdag gooide hij een bidon naar de machinist van een voorbij rijdende trein. Onderweg naar Cassano Magnano maakte hij te midden van de regen en het opspattende water een paar zwembewegingen: “Schoolslag”, geeft hij aan. “Zoals je ziet aan mijn schouders: ik zou ook een goeie zwemmer kunnen zijn. Alleen jammer dat ik bij dat manoeuvre mijn fietscomputer ben verloren. Gelukkig werd ik nadien goed aangestuurd vanuit de auto.”

https://twitter.com/RTLsportsbe/status/1659213856252788738?s=20

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is hoe ze Rex kennen binnen Intermarché-Wanty-Circus: een positieve persoonlijkheid. “Een ambiancemaker”, zegt ploegleider Valerio Piva. “Iemand die opstaat met de glimlach en nooit een kans laat liggen om er de sfeer in te brengen. Een goeie gast dus om in een grote ronde in de groep te hebben.”

Rex is bezig aan zijn eerste seizoen bij Intermarché. Hij reed zich vorig jaar bij Bingoal Pauwels Sauces in de kijker in de Brussels Cycling Classic. Taco Van der Hoorn won toen de koers voor Intermarché vanuit de ontsnapping, maar het was de ploegleiding niet ontgaan dat Rex daarachter in de sprint van het peloton alleen Alexander Kristoff moest laten voorgaan.

“Om de zoveel maanden hebben we binnen de ploeg een meeting waarin we over mogelijke versterkingen praten”, aldus Piva. “Over Laurenz was er geen discussie. Iedereen was akkoord dat hij veel kon bijbrengen. Met Waalse sponsors zijn we natuurlijk ook altijd op zoek naar goeie Waalse renners.”

Rex is afkomstig uit Raeren in de Oostkantons. Duits is zijn moedertaal, maar hij praat even vlot Frans en ook quasi foutloos Nederlands. “Mijn vader is arts en toen ik jong was ging hij in Leuven werken”, legt hij uit. “Mijn vriendin is ook afkomstig uit Bredene. Ik moest dus wel Nederlands leren. De laatste drie jaren heb ik veel vorderingen gemaakt.”

Wielrenners uit de Oostkantons zijn bijzonder zeldzaam. “Bij ons heb je vooral handbal en natuurlijk voetbal met Eupen”, aldus Rex. “Ik ben zelf ook begonnen met handbal, maar toen mijn club ophield te bestaan, ben ik overgeschakeld op de fiets.”

Met zijn grote gabarit – 1m93 voor 82 kilo – is Rex geknipt voor de kasseien. Dit voorjaar blonk hij al uit in Parijs-Roubaix, waar hij negende finishte. Zijn Strava-file maakte duidelijk dat niemand toen sneller door het Bos van Wallers reed dan hij.

Opvallend: in de Ronde van Vlaanderen kwam Rex dit jaar hard ten val. Hij wees naar Davide Ballerini als schuldige en vroeg de Italiaan op Instagram om meer respect. Onderweg naar Cassano Magnano zaten de twee kemphanen nu een hele dag bij elkaar in de buurt. “We hebben het er niet over gehad”, aldus Rex. “Ik ben hem nu vooral dankbaar omdat we goed hebben samengewerkt. Dat voorval is lang vergeten.”

Met een achtergrond in mountainbike – waar hij in de jeugdcategorieën Belgisch kampioen was – schakelde Rex relatief laat over op wegwielrennen. In zijn beginjaren omschreef hij zichzelf in krant L’ Avenir nog als “een tactische nul.” Volgens Piva ligt daar vandaag nog altijd de grote winst: “Hij moet wat zuiniger leren koersen. Vandaag hebben we dat ook gezien. Maar het ligt in zijn karakter om altijd koers te willen maken. Sowieso gaat deze Giro voor hem een grote leerervaring zijn.”