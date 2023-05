Ondanks een stunt tegen ex-wereldkampioen Gerwyn Price: Mike De Decker kan eerste PDC-finale niet winnen

Mike De Decker heeft zijn eerste PDC-finale ooit niet kunnen winnen te pakken. Op de Players Championship 11 was Rob Cross met 8-3 duidelijk te sterk. De Decker kan wel terugblikken op een meer dan geslaagd toernooi, want op weg naar de finale schakelde hij toppers als Gerwyn Price en Luke Humphreys uit.

In de finale was Mike De Decker kansloos, met Cross die een gemiddelde van 146 gooide.

De kwartfinale tegen Gerwyn Price ging wel gelijk op en was zelfs een ware thriller. Beide heren waren aan elkaar gewaagd, maar na een decider was het De Decker die mocht zegevieren. The Real Deal gooide een gemiddelde van 105 tegen de voormalige wereldkampioen.

In de halve wachtte met Niels Zonneveld nog een stevige tegenstander. Maar ook dat was geen probleem voor De Decker, die opnieuw fantastisch speelde en met 7-5 zegevierde.