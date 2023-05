LIVE GIRO RIT 15. Wie toont zich de beste ontsnapper of dingen de klassementsmannen mee?

De streep van rit 15 ligt in Bergamo, jarenlang ook de aankomstplaats van de Ronde van Lombardije en deze etappe vertoont een aantal gelijkenissen met de herfstklassieker. De klassementsmannen zouden wel eens een halve snipperdag kunnen nemen, al is de eerste col van de dag wel een venijnige. De finale is dan weer interessant voor iemand als Roglic om wat tijd terug te pakken. Wat ritwinst betreft, lijkt deze etappe voer voor ontsnappingskoningen die wat hoogtemeters kunnen verteren, want er staan er ook vandaag weer 3.600 op het menu.