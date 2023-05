VOORBESCHOUWING GIRO 2023: rit 15 Seregno – Bergamo: In principe een overgangsrit, maar…

De streep van rit 15 ligt in Bergamo, jarenlang ook de aankomstplaats van de Ronde van Lombardije en deze etappe vertoont een aantal gelijkenissen met de herfstklassieker. De klassementsmannen zouden wel eens een halve snipperdag kunnen nemen al is de eerste col van de dag wel een venijnige en de finale is interessant voor iemand als Roglic om wat tijd terug te pakken. Wat ritwinst betreft, lijkt deze etappe voer voor ontsnappingskoningen die wat hoogtemeters kunnen verteren want er staan er ook vandaag weer 3.600 op het menu.

Kort

Start: 11u45

Aankomst: voorzien omstreeks 17u

Afstand: 196 km

Parcours:

Een knoert van een overgangsrit. Dat is wat het profiel verklapt. Het eerste gedeelte gaat al aardig op en af en na 27 km doemt dan de eerste klim naar San Gregorio op. 3,1 km aan 6,3 procent, dat is nog maar een voorproefje. De Valico di Valcava is al meteen andere kost: 11,6 km aan 8 procent. Daar gaan de klassementsmannen hun ploegen sowieso op kop zetten. Vooral de laatste 3 km is geen pretje met een stijgingspercentage van 2 cijfers. De vluchters kunnen daar maar beter al met een aardige voorsprong aan beginnen.

Dit is het profiel van de 15de etappe met onderweg vier beklimmingen. — © RR

Zo’n 40 km verderop wacht een tweetrapsraket: een duo van cols van 2de categorie. De eerste naar Selvino is 11,1 km lang en loopt aan 5,6 procent naar boven. Na 8 km dalen gaat het opnieuw 5,2 km bergop aan 7 procent. In de verwachte vroege vlucht zal hier mogelijk al een eerste schifting volgen. Daarna volgt nog zo’n 30 km vallei en dan slaat er weer klauterwerk op het programma naar Roncola Alta, een ander deel van de Valico di Valcava, deze keer 10 km aan 6,7 procent, met vooral het middengedeelte dat nog net iets steiler is. Na de afdaling is het nog zo’n 12 km naar de meet met op zo’n 3 km van de streep nog een hupje waar mogelijk over winst beslist wordt: de Colle Aperto (1,6 km aan 7,9 procent). Daarna gaat het bergaf tot de Citta Bassa in Bergamo.

Onze sterren:

Wie heeft er nog wat in de tank, zo diep in de Giro en hoeft zich niet te sparen voor de zware slotweek? Lennard Kämna had een ideale pion kunnen zijn, maar hij mikt dit jaar op het eindklassement. Probeert Toms Skujins het nog eens in de aanval? Mengt Diego Ulissi zich in de debatten? Kiest Bauke Mollema na de zaterdagrit deze etappe opnieuw uit? Ook Ilan Van Wilder moet dit werk aankunnen. Je begrijpt het al, we moeten het zoeken bij de vrijbuiters die geen kopman hoeven bij te staan en 3.600 hoogtemeters kunnen verteren.

Kan Ben Healy net als Nico Denz een tweede ritzege pakken? — © REUTERS

***

Ben Healy

**

Patrick Konrad, Warren Barguil

*

Lorenzo Rota, Filippo Zana, Ilan Van Wilder

Dit zijn de sleutelmomenten:

Ongetwijfeld de aanvangsfase waarin de vroege vlucht zal ontstaan. Het eerste wedstrijduur kan meteen cruciaal zijn. Wie daar niet attent is, kan het mogelijk al schudden. Als de juiste mannen voorop raken, hebben Ineos Grenadiers en Jumbo-Visma er alle baat bij om zuinig met hun krachten om te springen. Er wacht nog een moordende slotweek. Het vormen van de vlucht wordt een eerste belangrijk moment.

Wie overleeft er daarna de Valico die Valcava? En welke renners zijn er voorin nog samen na de klim naar Selvino en die naar Miragolo San Salvator? Zij gaan vermoedelijk door tot het einde en voor de renner voorin die niet kan rekenen op zijn sprint is de Colle Aperto het laatste moment om nog wat renners af te schudden. Of valt het peloton hen alsnog op de nek en krijgen we een titanenstrijd in de heuvelachtige slotzone?

Wat u nog moet weten:

Lorenzo Rota zou wel eens extra geprikkeld kunnen zijn. De renner van Intermarché-Circus-Wanty is geboren in aankomstplaats Bergamo. Of de wegen hem ook echt genegen zijn, is een andere vraag. Zijn beste resultaat in de Ronde van Lombardije is een 18de plek in 2020.

Ivan Basso is vandaag samen met Alberto Contador de man achter team EOLO-Kometa. In 2006 won hij de Girorit naar Bergamo. — © AFP

In 2017 was Bergamo ook al de aankomstplaats voor de 15de rit van de Giro. Toen was de etappe 199 km lang en de Luxemburger klopte onder meer Nairo Quintana en Thibaut Pinot in de spurt van een groepje van 12 met daarin ook roze truidrager Tom Dumoulin.