Zesenveertig (!) is hij intussen en daarmee kan de broer van profvoetballer Stef Peeters de oudste laureaat van ‘Provinciale Voetballer van het Jaar’ worden. “Als ik in de krant kom, stuurt Stef me al plagend: ‘den ouwe’ heeft het weer gedaan”, lacht Opoeteren-middenvelder Nick Peeters.