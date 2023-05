Russen claimen overwinning in Bachmoet: “Doel bereikt, maar tegen welke prijs?”

Het Russische huurlingenleger Wagner claimt zaterdag de volledige controle in symboolstad Bachmoet. Oekraïne zelf ontkent, maar de vraag is wat de Russen nu nog hebben aan een stad die volledig in puin ligt?

“Op 20 mei 2023, op de middag, werd Bachmoet volledig veroverd”, zei Jevgeni Prigozjin, de leider van het Russische huurlingenleger Wagner, zaterdag in een videoboodschap op Telegram. “We hebben de hele stad ingenomen, van huis tot huis.”

De strijd in Bachmoet woedde al maanden en werd door analisten scherp in de gaten gehouden. “We konden het daar straat per straat volgen. Gisteren (vrijdag, red.) was nog minder dan een vierkante kilometer in handen van de Oekraïeners”, zegt militair historicus Tom Simoens (Koninklijke Militaire School).

De Oekraïense viceminister van Defensie, Ganna Maliar, reageerde zaterdag dat de Oekraïense verdediging wel nog “bepaalde industriële installaties en infrastructuur van de zone en in de private sector” controleert.

“Oekraïne zit inderdaad nog op de flanken ten zuiden en ten noorden van de stad. Ze blijven verdedigen en sinds een week beukt Oekraïne stevig in op die flanken. Door die verdediging heeft Rusland Bachmoet nooit volledig kunnen omsingelen. Dat klopt. Maar waar eindigt een stad? De Russen hebben misschien nog niet elk tuinhuis in handen. En er zal nog wat industrie buiten de stad onder Oekraïense controle staan. Maar 99 procent is in Russische handen. We moeten er niet flauw over doen. Het was algemeen bekend dat dit er zat aan te komen.”

Hysterische zot

We mogen de boodschap van Prigozjin dan ook niet zo maar aan de kant schuiven, volgens Simoens. “In zijn claims zit vaak hysterie, maar ook een grond van waarheid. Mannen zoals Prigozjin doen er altijd een klets bovenop, maar ze durven wel de problemen aan te kaarten. Ik zou hem niet wegzetten als een hysterische zot. Door hem krijgen we soms eens een inkijk in het Russische leger.”

Jevgeni Prigozjin deelde al meermaals videoboodschappen vanuit Bachmoet. — © via REUTERS

De vraag is wel wat die Russische overwinning in Bachmoet nu betekent? “Door de maandenlange strijd is het echt een symbool geworden. Zowel voor Rusland, als voor Oekraïne. In het begin was Bachmoet zeker een goede zaak. Het opent de wegen naar het westen”, zegt Simoens. “Maar was het echt tactisch tienduizenden Russische manschappen op te branden voor zo’n stadje? Heeft Prigozjin zijn doel bereikt? Ja, maar tegen welke prijs?”

Volledig in puin

Bachmoet ligt ook volledig in puin en de vraag is wat de stad nog waard is in het te verwachten grote lenteoffensief van de Oekraïeners? “Als je een stad inneemt, moet die een echt substantieel, significant voordeel hebben. In het geval van Bachmoet zal de strijd van morgen wellicht dezelfde zijn als die van vandaag”, zegt Simoens.

Prigozjin deelde al mee dat op 25 mei de controle over Bachmoet overgedragen zal worden aan het Russische leger. “Ze hebben wellicht niet zo veel manschappen meer. Mijn hypothese is dat Wagner zich binnenkort stilletjes zal terugtrekken uit Oekraïne en zich opnieuw zal concentreren op waar ze goed in zijn: Afrika.”