Bruno Armirail krijgt roze leiderstrui cadeau in Giro: “Dit was zeker niet het plan”

De nieuwe leider in de Giro luistert naar de naam Bruno Armirail (29). De Fransman van Groupama-FdJ glipte mee in de vlucht van de dag en die kreeg uiteindelijk zoveel voorsprong dat hij in het klassement van de 23ste naar de 1ste plek wipt. “Ik realiseer me nog niet wat me overkomt.”

Een veelwinnaar kan je Armirail allerminst noemen. De Fransman kroonde zich vorig jaar tot nationaal kampioen tijdrijden, maar dat is het enige streepje dat er achter zijn naam staat. Zaterdagnamiddag mocht hij zowaar het Giropodium bestijgen om de roze leiderstrui in ontvangst te nemen. Daarmee is hij de eerste Fransman sinds Laurent Jalabert in 1999 die de leiding neemt in de Ronde van Italië. “Dit was zeker niet het plan”, vertelde een verbouwereerde Armirail. “Ik ging mee in de ontsnapping met de bedoeling om voor de ritwinst te gaan. Ik ben dan ook volkomen verrast dat ik nu in het roze sta. Ik realiseer nog niet goed wat me hier overkomt.”

Het wordt moeilijk om Armirail de komende 24 uur zonder brede glimlach te betrappen. — © AP

Meer dan anderhalve minuut voorsprong

Onderweg probeerde Armirail zelfs nog ploegmaat Thibaut Pinot een handje toe te steken door zoveel mogelijk punten voor het bergklassement weg te kapen. Dat mislukte, maar in de stand staat hij nu aan kop met een voorsprong van 1:41 op Geraint Thomas en nog twee seconden extra op Primoz Roglic. Het is dan ook niet ondenkbaar dat hij ook zondag nog het roze weet te behouden en als leider de tweede rustdag ingaat. “Ik deed in de vierde rit wel een gooi naar het roze, maar toen greep ik ernaast. Nu heb ik er pas echt in geloofd toen ik het peloton zag aankomen. Dit is geweldig voor de ploeg na de eerdere tweede plek van Thibaut (Pinot red.) in de rit van vrijdag.”