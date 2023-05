Influencer (23) krijgt gemene opmerkingen terwijl ze in bikini streamt op strand: “Wat je doet is wansmakelijk”

Nicole (23) loopt graag in bikini rond en verdient daar ook haar brood mee. De Amerikaanse streamt op het platform Twitch terwijl ze videospelletjes speelt, maar ook terwijl ze kookt of gewoon op het strand ligt en biedt ook - pikanter - beeldmateriaal aan op betaalsites zoals OnlyFans. Maar tijdens zo’n livestream op strand waren er twee andere meisjes in de buurt die niet akkoord zijn met de levensstijl van Nicole. En dat lieten ze duidelijk merken. “Wat je doet is wansmakelijk”, klinkt het in de video waarna een van de vrouw de smartphone van Nicole een schop geeft. “Je schudt gewoon met je kont en borsten.”