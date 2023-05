Dylan Groenewegen sprint al voor de vijfde keer naar de overwinning in Veenendaal-Veenendaal Classic

Groenewegen was al de recordwinnaar van Veenendaal-Veenendaal Classic. Hij zette zijn naam eerder in 2015, 2016, 2018 en 2022 op de erelijst. De Nederlander behaalde in Veenendaal zijn vierde overwinning van het seizoen, na een rit in de Ronde van Saoedi-Arabië, in de UAE Tour en in de Ronde van Hongarije.

“Ik had niet hele goede benen, maar in de sprint ging het goed”, reageerde Groenewegen na afloop. “Ik miste Luka Mezgec voor mijn sprint, dus ik had mijn ploeggenoten gevraagd of ze me voor de laatste bocht in positie wilden brengen. Alpecin deed een perfecte lead-out, daar kon ik van profiteren.”

