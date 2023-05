Nico Denz wint tweede Giro-rit in drie dagen tijd: “Ik had die zege al op zak en heb all-in gespeeld”

“Ik weet ook niet hoe ik het deed”, verbaasde Denz zichzelf. In de straten van Cassano Magnago kwam hij in de slotkilometer nog met vier lotgenoten terug op de kopgroep van drie. Zo kregen we een chaotische sprint met acht volledig leeggereden renners. Denz was zelf de man die het laatste gat dichtte en daarna alsnog naar zijn tweede ritzege in drie dagen snelde. “Ik voelde me supergoed”, zei Denz. “Ik hield Trek, Israel en Movistar in de gaten omdat zij met meerdere renners voorin zaten. Ik dacht op een gegeven moment dat het een verloren zaak was omdat zij de kopgroep niet konden bijbenen. In die heuveltjes in de finale zijn we dan maar beginnen aanvallen. Ik had nog iets over en heb alles of niets gespeeld.”

De Canadees Derek Gee beet zich de tanden stuk op Denz. — © EPA-EFE

Crazy

Dat hij donderdag al een rit wist te winnen, speelde in de kaart van Denz die niets te verliezen had en het er maar voluit op waagde. “Ik wou niet voor de vierde plek rijden dus ben ik maar vol voor de overwinning gegaan. Ik heb het laatste stukje zelf dicht gereden en toen Bettiol de sprint lanceerde ben ik op zijn wiel gesprongen en dan voluit tot de streep gegaan. Ik begrijp zelf nog niet goed wat me overkomt. Dit is ‘crazy’, maar wat mij betreft mag het nog een tijdje zo doorgaan. (lacht)”