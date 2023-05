Laurens Rex sprint naar vierde plaats in uitgeregende rit: “Mijn benen brandden helemaal, ik maakte geen kans om te winnen”

“Mijn benen brandden helemaal”, zei een uitgeregende Laurens Rex. “Op de laatste klim ging ik vol door, maar toch moest ik eraf. Met de achtervolgers reden we voor lange tijd vol gas. Mijn benen waren echt helemaal leeg.”

Rex kwam met een achtervolgend groepje in de laatste hectometers voorin nog aansluiten, maar meer dan een vierde pel zat er niet in. “Ik had geen kans om de sprint te winnen. Zeker een oplopende sprint is niet mijn specialiteit. Maar ik kan tevreden zin met mijn vierde plaats na wat ik vandaag gedaan heb.”

De regen viel vandaag weer met bakken uit de lucht, maar toch stonden er aardig wat supporters aan de kant. “De juichende toeschouwers gaven een ongelofelijk gevoel. Ik was onderweg heel blij over de wedstrijd, maar niet over het weer. Maar dat maakt deel uit van de koers.”