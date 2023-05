Sterke Brittney Griner bij comeback in WNBA, Ann Wauters wint met Chicago Sky

Britney Griner was met Phoenix Mercury op bezoek bij de Los Angeles Sparks. 11.000 toeschouwers, onder wie Billie Jean King en vice-president Kamala Harris, gaven haar een staande ovatie. De 2m03 grote Amerikaanse center was meteen op de afspraak en tekende voor 18 punten, 6 rebounds en 2 assists. Phoenix Mercury verloor wel met 94-71 van Los Angeles Sparks. Griner haar laatste wedstrijd in WNBA was in oktober 2021. In februari 2022 werd ze op de luchthaven in Moskou opgepakt, nadat er cannabisolie in haar reistas was gevonden. Ze had die bij voor medicinaal gebruik maar werd door Rusland veroordeeld tot 9 jaar cel voor drugssmokkel. Begin december werd ze geruild met de Russische wapenhandelaar Viktor Bout. Assistent-coach Ann Wauters kende ook een goede start van het nieuwe WNBA-seizoen. Chicago Sky won met 66-77 van Minnesota Lynx. Morgan Bertsch, die afgelopen seizoen met Kangoeroes Mechelen de dubbel (titel/Cup), tekende voor 6 punten, 4 rebounds en 2 assists. Chicago Sky reist meteen door naar Phoenix waar het zondag tegen Mercury met onder meer Brittney Griner en Diana Taurasi speelt.