Dua Lipa bevestigt relatie met Franse regisseur Romain Gavras

De Brits-Albanese zangeres van onder meer Levitating en de Franse regisseur worden al langer aan elkaar gekoppeld. Al in februari werden ze voor het eerst samen gespot op een feestje in Londen. Later zouden ze samen te zien geweest zijn tijdens de Fashion Week in Parijs. Maar een bevestiging kwam er niet. Tot nu. Dua Lipa verscheen samen met Gavras op de rode loper bij de première van Omar la Fraise tijdens het filmfestival van Cannes. Daar werden ze hand in hand en knuffelend gefotografeerd.

© AFP

Volgens de Britse krant Daily Mail zou het koppel elkaar al maanden in alle stilte hebben leren kennen. Tot in 2021 had Dua een relatie met model Anwar Hadid, de broer van modellen Gigi en Bella Hadid. Vorig jaar werd ze gelinkt aan comedian Trevor Noah, maar dat deed ze zelf als nonsens. Gravas is onder meer bekend als regisseur van de videoclip van M.I.A’s Bad girls en No church in the wild van Kanye West.