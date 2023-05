Geraint Thomas geeft het roze weg aan Bruno Armirail, Nico Denz heeft tweede Giro-etappe beet na millimetersprint

Nico Denz heeft de veertiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Duitser van Bora-hansgrohe won een millimetersprint van Derek Gee en pakte zo zijn tweede ritzege in deze Giro. Gee is de pineut en wordt voor de derde keer tweede. Net daar achter kwam Bruno Armirail binnen en door de grote voorsprong op het peloton, krijgt de Fransman de leiderstrui van Geraint Thomas in de schoot geworpen.

Roze trui: Bruno Armilaril

Paarse trui: Jonathan Milan

Blauwe trui: Davide Bais

Witte trui: Joao Almeida

Hoe de zege tot stand kwam

Laurenz Rex ondernam meerdere pogingen om weg te geraken en lag zo mee aan de basis van de eerste echt noemenswaardige kopgroep van 18. Soudal Quick-Step was daarin net niet volledig vertegenwoordigd: Serry en Ballerini waren mee. Daarnaast waren de bekendste namen die van Gaviria, Pasqualon, Denz, Bettiol, Armirail, Mayrhofer, De Marchi, Mollema en met Vergaerde nog een derde Belg.

Zij kregen even later nog het gezelschap van 9 achtervolgers met daarbij onder meer Oldani, Clarke, Gee, Verona, Barguil en Skujins. Uiteindelijk overbrugden ook Mattia Bais en Mirco Maestri van EOLO-Kometa het gat met de kopgroep nog en kregen we 29 renners die mochten gaan strijden voor ritwinst. Boven op de Simplonpas probeerde Armirail zijn ploegmaat Pinot een handje toe te steken door punten proberen weg te snoepen voor Davide Bais, maar de Italiaan ging alsnog met de volle buit aan de haal en neemt zo het blauw over.

De kopgroep kreeg meer dan 12 minuten ruimte en dan is er al eens tijd voor een mopje. De regen (alweer!) inspireerde Laurenz Rex om even wat aan schoolslagzwemmen te doen op de fiets. Vanaf 60 km tot de meet was het menens. Bettiol gooide voorin het eerste bommetje, maar hij werd weer gevat. Daarna nam Rex over. Hij kreeg het gezelschap van Oldani en Ballerini. Skujins wist nog aan te sluiten en de vier konden een kloofje van een halve minuut slaan. Daar achter knokte Movistar om ze terug te halen voor snelle man Gaviria. Het viertal ging de laatste 20 km in met een voorsprong van 50 seconden.

Op 11 km van de meet moest Rex laten gaan voorin na een versnelling van Skujins, maar ook de achtervolgers – waar onder meer Gaviria moest afhaken - kwamen plots binnen de 20 seconden van de drie overgebleven leiders. In de laatste kilometer kwamen er nog vijf renners met onder meer Rex voorin aansluiten. Nico Denz won de chaotische sprint voor Derek Gee. Bettiol pakte de derde plek. Rex eindigde nog als vierde. Voor Denz al zijn tweede ritsucces in drie dagen tijd.

Wat de favorieten deden

In het zog van hun ploegmaats naar de finish bollen. Pinot ging even mee in de aanval, maar Ineos Grenadiers wou daar niet van weten. De Britse ploeg stuurde zelf even Arensman (8ste in de stand) mee vooruit, maar ook Kämna (7de in de stand) schoof mee. Twee renners uit de top tien dus en zij lieten zich uiteindelijk terugzakken omdat Jumbo-Visma hier de lol niet van inzag.

Toch was er eentje die gouden zaken deed in het klassement. De Fransman begon als 23ste in de stand aan de rit met 18:37 achterstand op Thomas, maar door de ruime voorsprong die het peloton toestond, kreeg hij uiteindelijk het roze cadeau met meer dan een minuut voorsprong.

Laurenz Rex kleurde opnieuw de finale in rit 14. — © Getty Images

Wat de Belgen deden

Serry, Vergaerde en Rex schoven mee in de vlucht. Serry leek vooral in dienst van Ballerini mee te schuiven en Vergaerde had met Mollema en Skujins twee andere ploegmaats mee voorin waar hij zich dubbel voor plooide.

De bedrijvigste was Rex. De renner van Intermarché-Circus-Wanty was niet alleen één van de initiators van de vlucht. Hij ging in het slot vol zijn kans en deed opnieuw een gooi naar ritwinst na zijn eerdere aanvalspoging van enkele ritten geleden toen hij pas op 5 km van de meet werd ingerekend. Rex grijpt zijn eerste grote ronde aan om zijn visitekaartje af te geven. Hij rijdt een sterke Giro.

Wat je nog moet weten

De Bod (EF Education-EasyPost) en Batistella (Astana Qazaqstan) gaven er de brui aan en zo begon een peloton van 133 renners aan de 14de etappe van deze Giro. Bahrain Victorious en Jumbo-Visma zijn zo de enige teams die nog over alle 8 hun renners beschikken. Onderweg gaf ook Alessandro Verre (Arkéa-Samsic) er nog de brui aan.