Holger Rune verslaat Casper Ruud na duel vol spektakel en plaatst zich als eerste voor finale Rome

Holger Rune (ATP 7) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het Masters 1.000-toernooi in Rome (gravel/7.705.780 euro). Het Deense zevende reekshoofd versloeg in de halve finales het Noorse vierde reekshoofd Casper Ruud (ATP 4) in drie sets: 6-7 (2/7), 6-4 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 43 minuten.

De 20-jarige Rune schakelde in de kwartfinales de Servische titelverdediger en nummer 1 van de wereld Novak Djokovic uit. De Deen heeft tot dusver vier titels op de teller, dit jaar was hij al de beste in München.

Rune neemt het in de finale op tegen de winnaar van de andere halve finale, die voorzien is voor later vandaag. Het Russische derde reekshoofd Daniil Medvedev (ATP 3) neemt het daarin op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5), het vijfde reekshoofd.

Enkele knappe punten uit de spektakelrijke match:

