Rosé is hip, maar witte wijn is nog steeds onze (uitgezonderd bubbels) favoriete aperitief. We geven de voorkeur aan jong, lichtvoetig: niet te veel alcohol, aromatisch en fris. Vooral dat laatste lijkt ons cruciaal. Een flinke dosis zuren wakkert de appetijt aan zodat je met veel zin aan tafel gaat. Wij gingen shoppen en kozen voor twee klassiekers en twee nieuwigheden.