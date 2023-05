Het incident gebeurde in de Ettelgemsestraat. Liam liep onder andere verwondingen op in zijn gezicht. — © IF

Oudenburg

Onbekenden duwden donderdag in Oudenburg rond middernacht de veertienjarige Liam van zijn fiets vanuit een rijdende auto. De jongen kwam daarbij zwaar ten val en liep onder andere schaafwonden op in zijn gezicht. Mama Joyce diende klacht in bij de politie en is nu op zoek naar getuigen van het incident.