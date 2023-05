Echtelijke ruzie doet bekend restaurant op zijn grondvesten daveren, maar alle tafeltjes zijn nog elke avond bezet

Chef Will Aghajanian van restaurant Horses. — © Los Angeles Times via Getty Image

Het in 2021 geopende Horses in Los Angeles ontpopte zich in geen tijd tot een van de hipste zaken in de stad. Maar achter de schermen ging het er heel wat minder positief aan toe. Een opvallende scheidingszaak tussen twee van de chefkoks werpt een schaduw op het succes.

Grote sterren als Will Ferrell en Beyoncé kwamen er al eten, maar sinds deze week komt Horses heel anders in het Amerikaanse nieuws. Liz Johnson, één van de chefs in het restaurant, beschuldigt haar man, die ook in het restaurant heeft gewerkt als chef, van huiselijk geweld én het vermoorden van hun huisdieren. De man, die luistert naar de naam Will Aghajanian, ontkent de aantijgingen en beschuldigt op zijn beurt Johnson ervan dat zij degene was die fysiek geweld gebruikte en de honden misbruikte.

De oplopende ruzie is al een tijdje bezig en mondde ondertussen uit in een rechtszaak. In november vroeg Johnson een contactverbod voor Aghajanian. “Will en ik hebben katten gehad die allen op mysterieuze wijze zijn gestorven”, luidde het toen in een interview met de LA Times. “Ik heb hem eens betrapt toen hij één van de katten door elkaar aan het schudden was. Het beestje is de volgende dag gestorven. En Will heeft hem gewoon in de vuilnisbak gegooid.”

In hetzelfde interview zei Johnson ook dat haar man gewelddadig was geweest tegenover haar. Hij zou haar onder meer over de vloer hebben gesleurd. En ook tegen het personeel van het restaurant zou hij agressief zijn geweest, vertelde de vrouw. “Eén werknemer wou er zelfs mee stoppen omdat hij zo angstaanjagend en bedreigend was.”

Na de publicatie besloot Horses om Aghajanian op non-actief te zetten. Johnson bleef wel werken. Aghajanian heeft deze week gereageerd bij dezelfde krant. Hij beweert dat zijn voormalige vrouw zelf geweld gebruikte tegen hem. Ze zou hem geschopt en geslagen hebben en zelfs verbrand met een spatel en een lepel. Volgens Aghajanian heeft Johnson hem ooit ook een sms gestuurd waarin ze dreigde om hun honden te vermoorden.

Het dispuut tussen de twee koks bracht afgelopen week een stroom aan reacties op gang online, maar het restaurant zelf lijdt er weinig onder. Alle tafeltjes zijn nog steeds elke avond bezet.