Café-uitbater thuis na steekpartij in Kanne: verdachte wordt voorgeleid bij onderzoeksrechter

De uitbater van café De Sjötter in Kanne heeft het ziekenhuis mogen verlaten na de steekpartij van vrijdagavond op zijn terras. De dader werd na verhoor zaterdagnamiddag bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die beslist of de 58-jarige uit Bassenge in de gevangenis wordt opgesloten.

Vrijdag rond 21.25 uur liep het fout in de café in de Brugstraat in Kanne omdat een klant het niet zag zitten dat de zaak ging sluiten. De 58-jarige verdachte uit Bassenge nam bij de discussie een mes ter hand genomen en stak daarmee in de buikstreek van de 30-jarige uitbater van de zaak. Een 56-jarige buurman die ter hulp schoot, werd in de borststreek geraakt.

Het MUG-team bood de eerste hulp aan de slachtoffers. Later werden ze naar het Vesalius-ziekenhuis in Tongeren gevoerd. Na het hechten van hun verwondingen mochten zowel uitbater Byjan Nievelstein (31) als zijn buurman Danny Nivelle (55) het ziekenhuis verlaten. Het labo van de federale gerechtelijke politie is ter plaatste gekomen.

De verdachte werd gearresteerd door de politie Bilzen/Hoeselt/Riemst en zaterdag in de loop van de voormiddag verhoord. Hij verscheen rond 15 uur bij de onderzoeksrechter. Of de man werd aangehouden en naar de gevangenis werd gebracht, is nog niet bekend.

Gesloten

Het café is momenteel nog gesloten. Nievelstein wil in het belang van het onderzoek niet meteen commentaar geven over het gebeuren maar dankte op de Facebookpagina van De Sjötter zaterdagmiddag reeds de vele ‘lieve mensen’ voor alle berichtjes en steun die hij mocht ontvangen. “Vandaag en morgen zal de zaak dicht blijven. In de loop van de week zullen we laten weten wanneer we jullie weer kunnen ontvangen. Al bij al enorm veel geluk gehad, geen inwendige schade. Nu enkel afwachten wanneer ik weer fatsoenlijk op de been ben. Hopelijk tot snel”, laat de jonge kastelein weten.

Heldhaftig

Buurman Danny (roepnaam Benny) Nivelle, die er minder erg aan toe was, wordt door getuigen geprezen om zijn heldhaftigheid, al voegt men er ook aan toe dat het ook voor hem ‘anders en veel erger’ had kunnen aflopen. Hij was niet bereikbaar voor commentaar. Buren zagen hem zaterdagmorgen wegrijden met zijn bedrijfswagen.

Zonderling

Jean-Luc Epding van de gelijknamige drankshop, op een boogscheut van De Sjötter, kent de dader als klant. “Hij spreekt gebrekkig Frans en komt hier af en toe drank kopen. Al een tijdje verblijft hij in logementshuis Lorraine in Eben-Emael. Meestal heeft hij geen of onvoldoende geld en dan koopt hij ‘op de poef’. En als hij later dan wel wat geld heeft, komt hij de openstaande rekening ook betalen. Het is enigszins een zonderling, een eenzaat. Maar eigenlijk kan ik niks verkeerds over hem vertellen. Wat hem bezield heeft en wat er precies gebeurd is, zal onderzoek moeten uitwijzen.”

