Helikopter stort neer bij vlucht over rampgebied, Italië zet zich schrap voor meer regen

In de Italiaanse provincie Ravenna, die door zware onweders en overstromingen getroffen is, is een helikopter neergestort. Van de vier mensen aan boord is één persoon gewond geraakt, zo deelde de Italiaanse brandweer zaterdag mee.

Het ongeval in de gemeente Lugo gebeurde toen de helikopter elektrische leidingen inspecteerde die door onweer waren beschadigd, zo meldden de persbureaus Ansa en Adnkronos. Alle vier inzittende werden naar het ziekenhuis gebracht, maar slechts een van hen was gewond, aldus de Italiaanse brandweer.

LEES OOK. Italiaanse gemeenschap in Limburg gaat geld inzamelen voor slachtoffers van overstromingen

In de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna is de regen teruggekeerd, nadat het gebied deze week was getroffen door zware overstromingen en aardverschuivingen na hevige regenval. Het noodweer heeft aan zeker veertien mensen het leven gekost.

In delen van de regio geldt nog altijd het hoogste waarschuwingsniveau. De nieuwe buien kunnen ervoor zorgen dat het waterpeil in de rivieren opnieuw stijgt en dat de rivieren wederom buiten hun oevers treden. Dat gebeurde vrijdag ook al rond de stad Ravenna.

Vanwege het noodweer zijn volgens persbureau Ansa zo’n 15.000 mensen geëvacueerd. Op sommige plekken staan de straten nog blank en zakt het water maar langzaam. Reddingswerkers en vrijwilligers proberen wegen vrij te maken van modder. Voor sommige mensen is het momenteel lastig om aan voedsel en drinkwater te komen.

De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de overstromingen omschreven als de “ergste voor Italië in een eeuw tijd”. De regenbuien in het noorden van Italië volgden na maanden van droogte, waardoor de regen volgens meteorologen moeilijker kon wegzakken in de grond. In Emilia-Romagna kwamen begin deze maand al twee mensen om het leven toen het er stormde.