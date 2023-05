Belgisch basketbaltalent Toumani Camara maakt naam richting NBA Draft: “Er gaan veel teams interesse hebben”

De play-offs in de NBA zijn nog in volle gang, maar door de niet meer actieve teams wordt er al uitgekeken naar de NBA Draft. Op 22 juni wordt de droom van alvast 60 basketbaltalenten werkelijkheid, als ze hun naam horen afgeroepen worden. En de kans dat daar dit jaar eindelijk nog eens een Belg bij is, lijkt steeds groter te worden.

Eerder deze week werd na een soort van loterij bekend welke ploeg de eerste keuze mag maken tussen de 242 aangemelde basketters: de San Antonio Spurs. De Texanen zullen dan, behoudens een grote verrassing, het Franse toptalent Victor Wembanyama vastleggen. De fans van de Spurs gingen uit hun dak toen dat nieuws bekend werd.

Maar na de topnamen - met ook nog onder anderen Scoot Henderson en Brady Miller - heerst er een hevige strijd voor de overige plekjes. Heel wat spelers in die oorlog om een NBA-contract schreven zich in voor de NBA Draft Combine, een soort trainingskamp om jezelf op de kaart te zetten bij scouts. Daarbij: onze landgenoot Toumani Camara.

De 23-jarige Brusselaar speelde een uitstekend seizoen bij Dayton en laat ook nu weer zien dat hij uit het juiste hout gesneden is. Een anonieme NBA-scout zei deze week het volgende over hem: “Ik denk dat hij zich enorm geholpen heeft. Hij pakt rebounds, speelt hard en zijn shot wordt steeds beter. Ik denk dat hij de bal goed schoot op de Pro Day en dat er heel wat interesse is van teams.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Camara wordt niet meteen aanzien als een wonderbaarlijke atleet, maar wel iemand die weet waar hij mee bezig is. Onze landgenoot zit in de categorie van de nuttige spelers, de ‘3D’ spelers. Mannen die uitstekend kunnen verdedigen - Camara zelfs tot alle vijf posities - en die offensief driepunters kunnen maken. En Camara kan nog wel wat meer op dat vlak.

In de vooraanstaande ‘mock draft’ (een voorspelling van hoe teams talenten zullen kiezen) van NBA Draft Net is de 23-jarige Camara de top 60 binnengekomen, met een voorspelde 55ste pick van de Indiana Pacers. Mocht dat uitkomen, wordt hij de tweede gedrafte Belg ooit na Axel Hervelle (52ste in 2005). Op sociale media zien ze het alvast helemaal zitten voor Camara.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen