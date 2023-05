VIDEO. Net tegen het ijzer! Josh Rock mist net zoals in Wieze laatste pijl voor iconische ninedarter

Dat Josh Rock een van de grootste dartstalenten ter wereld is, daar twijfelt haast niemand meer aan. Op de elfde Players Championship van het seizoen opende Rocky tegen Devon Petersen zeer overtuigend met een gemiddelde van 102, maar miste onderweg zeer nipt een fabelachtige ninedarter.

Bijna ninedarters gooien, het is iets waar Rocky een patent op heeft de afgelopen weken. Net zoals in Wieze zat het Rock niet mee in Leicester, waar zaterdag de elfde Players Championship van het seizoen afgewerkt wordt.

© IMAGO/Pro Sports Images

Rock blies de Zuid-Afrikaan Devon Petersen van het podium met zware 6-1 cijfers. Rock begon de wedstrijd verschroeiend met in de eerste leg meteen 180 en 180. Kans op een ninedarter dus.

Pijlen 7 en 8 gingen ook perfect, maar Rock ketste zijn negende en beslissende pijl net tegen de verkeerde kant van het ijzer op dubbel 12. Ook in Wieze twee weken geleden was het die dekselse D12 die Rocky van de iconische ninedarter hield.