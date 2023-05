18-jarige Sofia Costoulas verslaat Lara Salden in Belgisch finale-onderonsje en steekt eerste ITF-titel op zak

Sofia Costoulas (WTA 326) heeft het ITF-toernooi in het Oostenrijkse Feld am See (gravel/25.000 dollar) op haar naam geschreven. Costoulas, het vierde reekshoofd, versloeg in de finale in een Belgisch onderonsje Lara Salden (WTA 762) in twee sets: 6-3 en 6-1

Het is de eerste ITF-titel voor de 18-jarige Costoulas in het enkelspel. In het dubbelspel won ze vorig jaar in het Thaise Hua Hin haar eerste ITF-trofee. De 24-jarige Salden mikte op een zevende ITF-titel.

In het dubbelspel in Feld am See verloor Costoulas vrijdag de finale. Aan de zijde van de Canadese Kayla Cross ging ze in twee sets (6-2 en 6-0) de boot in tegen de Tsjechische Denisa Hindova en de Amerikaanse Chiara Scholl.