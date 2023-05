Vertrokken in de hoop rijk te worden, maar die droom spatte al snel uiteen: de ronddolende kinderen waar niemand vat op heeft

Ze snuiven lijm en inhaleren aceton. Ze slapen in kraakpanden of op vuile matrassen in tunnels. En ze moeten stelen om te overleven. In de buurt van het Brusselse Zuidstation zwerven tientallen straatkinderen rond, op wie niemand vat krijgt. Ze leven zonder morgen. Tieners. Kinderen soms nog, van amper 11 à 12 jaar. En sinds enkele weken zelfs een jongetje van 9.